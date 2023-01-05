Закон Беларуси от 30 декабря 2022 г. № 238-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственной статистике» направлен на совершенствование правового регулирования общественных отношений в области государственной статистики.

Как сообщили в Национальном статистическом комитете, законом определен четкий механизм взаимодействия производителей официальной статистической информации и владельцев административных данных:

введены термины «индивидуальные административные данные» и «субъект индивидуальных административных данных»;

закреплено обязательное соблюдение конфиденциальности не только первичных статистических, но и индивидуальных административных данных;

расширен перечень субъектов правоотношений в области государственной статистики, в который включены поставщики административных данных (государственные органы и иные юридические лица Республики Беларусь); регламентированы права и обязанности поставщиков административных данных.

Также предусмотрен полный переход на электронный формат представления государственной статистической отчетности.

Раскрыты сущность и содержание принципов государственной статистики, расширены права и обязанности органов государственной статистики и иных государственных организаций, уполномоченных на ее ведение.

Так, органам государственной статистики предоставлены права:

пользования на безвозмездной основе информационными ресурсами (системами), базами (банками) данных государственных органов и иных организаций, и доступа к ним, включая удаленного;

требовать и получать от респондентов необходимые разъяснения и документы при организации и проведении государственных статистических наблюдений.

Кроме того, действующий закон Республики Беларусь от 28 ноября 2004 г. № 345-З «О государственной статистике» дополнен нормой, предусматривающей возможность ограничивать распространение и предоставление официальной статистической информации в случае выявления угрозы причинения вреда национальной безопасности Республики Беларусь, общественному порядку, нравственности, правам и законным интересам юридических и физических лиц.

Еще одной новацией законодательного регулирования отрасли является введение института аутсорсинга, согласно которому респонденты смогут осуществлять передачу полномочий на составление и представление первичных статистических данных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим соответствующие услуги. Одновременно в документе закрепляется и ответственность для таких лиц.

Основные положения закона № 238-З вступают в силу через три месяца после официального опубликования.