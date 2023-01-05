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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ФОТО И ИНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТАХ ГОСОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ
13:13 05.01.2023
Постановлением Совета министров № 972 от 30 декабря 2022 года усовершенствован порядок размещения фотографий и других персональных данных на сайтах государственных органов и организаций.
Как сообщает Национальный центр защиты персональных данных, постановлением внесен ряд изменений в Положение о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций, которые устанавливают единообразный подход к размещению изображений граждан и персональных данных о руководителях государственных органов и организаций на их официальных сайтах.
Так, в частности, определен перечень должностных лиц государственных органов и организаций, информация о которых, включая их фотографическое изображение, должна быть размещена на интернет-сайте. В данный перечень включены руководители государственных органов и организаций и их заместители. На интернет-сайте размещаются наименование их должности, фамилия, собственное имя, отчество, номер служебного телефона, фотографическое изображение, а также могут быть размещены иные сведения при их согласии.
Кроме того, закреплена норма, разрешающая сопровождать размещаемую на интернет-сайте государственного органа, организации информацию о новостях изображениями граждан, полученными при проведении мероприятий с участием этих органов, организаций.
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