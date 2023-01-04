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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
10:57 05.01.2023
Лукашенко 30 декабря 2022 г. подписал закон об изменении закона Беларуси «О Совете Министров Республики Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, изменения обусловлены необходимостью приведения закона о деятельности правительства в соответствие с новой редакцией Конституции и выработанной практикой его применения.
Так, законом предусматривается назначение премьер-министра с предварительного согласия Палаты представителей Национального собрания, как это предписано статьей 106 Основного закона Республики Беларусь.
Изменения также затрагивают положения о составе Совета министров, его полномочиях в отдельных сферах общественных отношений, системе республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, а также о составе президиума Совета министров.
Так, министр юстиции включен в состав президиума Совета министров Республики Беларусь, что обусловлено участием Министерства юстиции в правовом обеспечении нормотворческой деятельности правительства.
Регламентируются также вопросы взаимодействия Совета министров и Всебелорусского народного собрания.
Актуализируются задачи, функции и статус Аппарата Совета министров Республики Беларусь как государственного органа, обеспечивающего деятельность правительства и осуществляющего контроль за реализацией его решений.
Ожидается, что предусмотренные корректировки закона Республики Беларусь «О Совете Министров Республики Беларусь» будут способствовать более эффективной деятельности правительства.
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