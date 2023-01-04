Лукашенко 30 декабря 2022 г. подписал закон об изменении закона Беларуси «О Совете Министров Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, изменения обусловлены необходимостью приведения закона о деятельности правительства в соответствие с новой редакцией Конституции и выработанной практикой его применения.

Так, законом предусматривается назначение премьер-министра с предварительного согласия Палаты представителей Национального собрания, как это предписано статьей 106 Основного закона Республики Беларусь.

Изменения также затрагивают положения о составе Совета министров, его полномочиях в отдельных сферах общественных отношений, системе республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, а также о составе президиума Совета министров.

Так, министр юстиции включен в состав президиума Совета министров Республики Беларусь, что обусловлено участием Министерства юстиции в правовом обеспечении нормотворческой деятельности правительства.

Регламентируются также вопросы взаимодействия Совета министров и Всебелорусского народного собрания.

Актуализируются задачи, функции и статус Аппарата Совета министров Республики Беларусь как государственного органа, обеспечивающего деятельность правительства и осуществляющего контроль за реализацией его решений.

Ожидается, что предусмотренные корректировки закона Республики Беларусь «О Совете Министров Республики Беларусь» будут способствовать более эффективной деятельности правительства.