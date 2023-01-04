Постановлением правительства № 952 от 30 декабря 2022 г. внесены изменения в постановление Совета министров от 30 декабря 2013 г. № 1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики».

Как сообщает Национальный правовой портал, с 1 января 2023 г. тарифы на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с 1 июня по 31 мая включительно изменены с 21,9245 на 24,7187 белорусского рубля за 1 Гкал.

Также установлены:

цены на газ природный и сжиженный, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и без таковых;

тарифы на электрическую энергию;

цены (тарифы) на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

В частности, за 1 куб. метр природного газа, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, необходимо будет уплатить:

при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:

с 1 января по 31 мая включительно – 0,1993 рубля;

с 1 июня по 31 декабря включительно – 0,2062 рубля;

при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов – 0,5477 рубля.

Если газ используется без приборов индивидуального учета расхода, то плата будет взиматься в следующих размерах:

с одного проживающего в месяц:

при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) – 4,38 рубля;

при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) – 12,6 рубля;

при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя – 7,12 рубля;

при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц):

в отопительный период – 0,6872 рубля;

в летний период – 0,2577 рубля.

Стоимость баллона сжиженного газа весом 21 кг в пределах норм потребления составит 1,05 рубля за 1 кг или 22,05 рубля за баллон.

Что касается используемой электроэнергии, то в жилых домах(квартирах) одноставочный тариф установлен в размере: 0,209 рубля за 1 кВт∙ч для оборудованных в установленном порядке электрическими плитами; 0,2459 рубля за 1 кВт∙ч – для иных.

Установлены также: тарифы для домов, в которых электрическая энергия используется для нужд отопления и горячего водоснабжения с учетом наличия приборов учета, центральных систем газоснабжения и иных условий; дифференцированные тарифы по двум и трем временным периодам.