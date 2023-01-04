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МИНЭКОНОМИКИ И ВС БЕЛАРУСИ СОБИРАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА «ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ»


17:08 04.01.2023

Верховным судом совместно с Министерством экономики проводится работа по единообразному применению положений закона Беларуси от 13 декабря 2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, потребность корректировки института несостоятельности обусловлена как наработанной правоприменительной практикой, так и необходимостью создания условий для восстановления экономической деятельности и платежеспособности предприятий, оздоровлению экономики в целом.

В целях обеспечения единых подходов к применению норм закона осуществляется сбор вопросов, возникающих у субъектов хозяйствования, относительно положений данного документа.

Вопросы принимаются до 1 февраля 2023г. включительно: Верховным судом на адрес электронной почты ; Министерством экономики на адрес электронной почты .
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