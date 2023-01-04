Постановлением Министерства образования № 410 от 31 октября 2022 г. урегулированы вопросы назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждена Инструкция, которой определены условия и порядок назначения и выплаты:

учебных стипендий,

стипендий аспирантам, докторантам,

социальных, специальных, именных стипендий,

персональных стипендий совета учреждения высшего образования,

надбавок к стипендиям за успехи в учебной, научной и общественной деятельности,

поощрения за счет средств от приносящей доходы деятельности учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, в части превышения доходов над расходами,

оказания материальной помощи обучающимся в дневной форме получения образования за счет средств республиканского или местных бюджетов.

Стипендии назначаются успевающим обучающимся, которые осваивают за счет средств республиканского или местных бюджетов в дневной форме получения образования содержание образовательных программ профессионально-технического образования, среднего специального образования, высшего образования, научно-ориентированного образования. Инструкцией определены, в том числе критерии отнесения обучающихся к успевающим.

Если обучающийся имеет право на получение стипендии по нескольким основаниям, то стипендия назначается по основанию, дающему право на ее назначение в наибольшем размере.

Согласно постановлению № 410, при установлении размера учебных стипендий обучающимся, завершающим освоение содержания соответствующих образовательных программ в соответствии с законодательством об образовании, действовавшим до 1 сентября 2022 г., для определения кода и наименования профилей образования, направлений образования применяется Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденный постановлением Министерства образования от 2 июня 2009 г. № 36.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.