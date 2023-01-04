|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
12:25 04.01.2023
Постановлением Министерства образования № 410 от 31 октября 2022 г. урегулированы вопросы назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждена Инструкция, которой определены условия и порядок назначения и выплаты:
учебных стипендий,
стипендий аспирантам, докторантам,
социальных, специальных, именных стипендий,
персональных стипендий совета учреждения высшего образования,
надбавок к стипендиям за успехи в учебной, научной и общественной деятельности,
поощрения за счет средств от приносящей доходы деятельности учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования, в части превышения доходов над расходами,
оказания материальной помощи обучающимся в дневной форме получения образования за счет средств республиканского или местных бюджетов.
Стипендии назначаются успевающим обучающимся, которые осваивают за счет средств республиканского или местных бюджетов в дневной форме получения образования содержание образовательных программ профессионально-технического образования, среднего специального образования, высшего образования, научно-ориентированного образования. Инструкцией определены, в том числе критерии отнесения обучающихся к успевающим.
Если обучающийся имеет право на получение стипендии по нескольким основаниям, то стипендия назначается по основанию, дающему право на ее назначение в наибольшем размере.
Согласно постановлению № 410, при установлении размера учебных стипендий обучающимся, завершающим освоение содержания соответствующих образовательных программ в соответствии с законодательством об образовании, действовавшим до 1 сентября 2022 г., для определения кода и наименования профилей образования, направлений образования применяется Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденный постановлением Министерства образования от 2 июня 2009 г. № 36.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2023
Курсы в банках
на 04.01.2023
Конвертация в банках
на 04.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте