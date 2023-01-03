ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ УСТАНОВИЛО ОТПУСКНУЮ ЦЕНУ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


09:50 04.01.2023

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 86 от 21 декабря 2022 года установлена отпускная цена на природный газ для некоторых потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, установлена отпускная цена на природный газ без НДС при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м и курсе белорусского рубля по отношению к российскому рублю 3,6694:100 газоснабжающим организациям в составе «Белтопгаза» при поставке юридическим лицам с потребленным объемом природного газа в 2021 году от 1 до 15 млн куб. м, основной вид экономической деятельности которых - производство чугуна, стали и ферросплавов. Отпускная цена составит Br465,91 за 1000 куб. м.

В документе указана формула, по которой цена на природный газ пересчитывается при отклонении фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 15 ноября 2022 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2023
валюта курс
EUR 2.8575
USD 2.7088
RUB 3.8242
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.7088 -0.0276
RUB 3.8242 +0.0407
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8200 2.8600
USD 2.7120 2.7250
RUB 2.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0420 1.0570
EUR/RUB 73.5000 100.0000
USD/RUB 71.0000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте