Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 86 от 21 декабря 2022 года установлена отпускная цена на природный газ для некоторых потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, установлена отпускная цена на природный газ без НДС при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м и курсе белорусского рубля по отношению к российскому рублю 3,6694:100 газоснабжающим организациям в составе «Белтопгаза» при поставке юридическим лицам с потребленным объемом природного газа в 2021 году от 1 до 15 млн куб. м, основной вид экономической деятельности которых - производство чугуна, стали и ферросплавов. Отпускная цена составит Br465,91 за 1000 куб. м.

В документе указана формула, по которой цена на природный газ пересчитывается при отклонении фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 15 ноября 2022 года.