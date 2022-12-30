Постановлением Совета министров № 970 от 30 декабря 2022 г. изменены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на: сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – $16,7 за 1 т (ранее – $43,3); прямогонный бензин –за $9,1 за 1 т (ранее – $23,8); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $ 5,0 за 1 т (ранее – $12,9).

Постановление вступило в силу с 1 января 2023 г.