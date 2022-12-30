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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СНИЖЕНЫ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
18:21 03.01.2023
Постановлением Совета министров № 970 от 30 декабря 2022 г. изменены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на: сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – $16,7 за 1 т (ранее – $43,3); прямогонный бензин –за $9,1 за 1 т (ранее – $23,8); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $ 5,0 за 1 т (ранее – $12,9).
Постановление вступило в силу с 1 января 2023 г.
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