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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НОВЫЙ ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ В БЕЛАРУСИ


16:58 03.01.2023

Электронные обращения в Беларуси теперь можно подать только с использованием государственной единой (интегрированной) республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц. Это связано со вступлением в силу изменений в законе «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, ответы и уведомления на такие обращения также будут направляться через эту систему. При этом по желанию заявителя ответ на электронное обращение, как и прежде, может быть направлен в письменном виде. Очевидным преимуществом внедрения такого инструмента является повышение удобства заявителей при подаче электронных обращений и получения ответов на них.

По сути, вместо необходимости заполнения специализированной формы на каждом интернет-сайте государственного органа или иной государственной организации заявителю предоставляется единый интерфейс для оформления электронного обращения и его подачи в любую организацию, подключенную к системе учета и обработки обращений. После его отправки система учета и обработки обращений позволяет настроить получение мгновенного онлайн или SMS-уведомления о том, на какой стадии рассмотрения находится электронное обращение.

Причем вся информация о поданных электронных обращениях и полученных на них ответах (уведомлениях) будет доступна заявителю в одном месте посредством личного электронного кабинета в системе.

Доступ к системе учета и обработки обращений будет организован в интернете на сайте обращения.бел.

Перед подачей электронного обращения заявителю необходимо идентифицироваться и авторизоваться в системе. Для этого предусмотрены гибкие инструменты в целях обеспечения охвата широкого круга заявителей. Граждане идентифицируются в системе с использованием:

логина и пароля, сформированных ими в процессе регистрации в системе, при этом предусматривается обязательное подтверждение факта регистрации по номеру мобильного телефона;

учетной записи национальной почтовой электронной системы, которую можно получить в любом отделении почтовой связи;

сертификата открытого ключа либо ID-карты при их наличии.

Для юридических лиц при прохождении процедур идентификации в системе предусматривается использование только сертификата открытого ключа либо ID-карты, принадлежащей руководителю или лицу, уполномоченному подписывать обращения.

После идентификации и аутентификации заявителя в системе учета и обработки обращений ему предоставляется функционал, позволяющий в полном объеме реализовать его право на подачу электронных обращений, предусмотренное законодательством.

Таким образом, при желании подать электронное обращение заявителю потребуется только войти в систему посредством одного из перечисленных способов без необходимости многократного ввода одних и тех же реквизитных данных (ФИО, адрес места жительства и т.п.), которые требуются в настоящее время при подаче каждого электронного обращения.
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