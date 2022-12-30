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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2023 ГОДУ
15:36 03.01.2023
Постановлением Совета министров № 941 от 30 декабря 2022 г. утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2023 году.
Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень включены следующие проекты:
Брестская область – генеральный план Пинска, схема комплексной территориальной организации Барановичского района, градостроительный проект специального планирования «Схема комплексного развития туристской инфраструктуры региона «Беловежская пуща»;
Витебская область – схемы комплексной территориальной организации Шумилинского, Верхнедвинского и Сенненского районов;
Гомельская область – детальный план исторического центра Гомеля с проектом регенерации исторической застройки, схемы комплексной территориальной организации Лельчицкого и Ельского районов;
Гродненская область – генеральный план города-спутника Гродно Скиделя, схема комплексной территориальной организации Вороновского района;
Минская область – градостроительный проект специального планирования «Схема планировки Минской агломерации», схема комплексной территориальной организации Клецкого района;
Могилевская область – схемы комплексной территориальной организации Климовичского и Хотимского районов.
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