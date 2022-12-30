НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2023 ГОДУ

15:36 03.01.2023 Постановлением Совета министров № 941 от 30 декабря 2022 г. утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2023 году. Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень включены следующие проекты: Брестская область – генеральный план Пинска, схема комплексной территориальной организации Барановичского района, градостроительный проект специального планирования «Схема комплексного развития туристской инфраструктуры региона «Беловежская пуща»; Витебская область – схемы комплексной территориальной организации Шумилинского, Верхнедвинского и Сенненского районов; Гомельская область – детальный план исторического центра Гомеля с проектом регенерации исторической застройки, схемы комплексной территориальной организации Лельчицкого и Ельского районов; Гродненская область – генеральный план города-спутника Гродно Скиделя, схема комплексной территориальной организации Вороновского района; Минская область – градостроительный проект специального планирования «Схема планировки Минской агломерации», схема комплексной территориальной организации Клецкого района; Могилевская область – схемы комплексной территориальной организации Климовичского и Хотимского районов.