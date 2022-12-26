Постановлением Министерства юстиции № 153 от 16 декабря 2022 г. утверждены Правила осуществления деятельности по оказанию юридических услуг.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом урегулированы отношения, которые возникают в связи с осуществлением юрлицами, являющимися коммерческими организациями, и ИП деятельности по оказанию юридических услуг на основании соответствующей лицензии.

Правилами, в частности, установлены требования:

к лицензиату;

к отношениям лицензиата с заказчиками;

к договору на оказание юридических услуг;

к деятельности лицензиата по представлению интересов заказчиков в третейских и международных арбитражных (третейских) судах.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании». (комментарий к Закону читайте здесь, а также смотрите открытую трансляцию семинара «Законодательство о лицензировании в Республике Беларусь: комментируют эксперты» на YouTube-канале НЦПИ).

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.