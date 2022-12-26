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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЮСТ УТВЕРДИЛ ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
12:58 03.01.2023
Постановлением Министерства юстиции № 153 от 16 декабря 2022 г. утверждены Правила осуществления деятельности по оказанию юридических услуг.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом урегулированы отношения, которые возникают в связи с осуществлением юрлицами, являющимися коммерческими организациями, и ИП деятельности по оказанию юридических услуг на основании соответствующей лицензии.
Правилами, в частности, установлены требования:
к лицензиату;
к отношениям лицензиата с заказчиками;
к договору на оказание юридических услуг;
к деятельности лицензиата по представлению интересов заказчиков в третейских и международных арбитражных (третейских) судах.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании». (комментарий к Закону читайте здесь, а также смотрите открытую трансляцию семинара «Законодательство о лицензировании в Республике Беларусь: комментируют эксперты» на YouTube-канале НЦПИ).
Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
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