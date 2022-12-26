Совет министров 30 декабря 2022 года принял постановление № 948 «Об обеспечении доступной среды для инвалидов в жилищном фонде».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждены правила обеспечения доступа и пользования инвалидами жилыми помещениями, вспомогательными помещениями в многоквартирных жилых домах, входами и выходами из многоквартирных жилых домов.

Они распространяются на функционально-планировочные элементы объектов многоквартирных жилых домов, а также применяются при обеспечении информационного обустройства жилых и вспомогательных помещений в многоквартирных жилых домах.

Собственники жилых помещений с привлечением комиссии по определению доступности объекта многоквартирного жилого дома проводят оценку: технической возможности приспособления под потребности инвалидов объекта многоквартирного жилого дома; экономической целесообразности обеспечения доступности объекта многоквартирного жилого дома.

Объект многоквартирного жилого дома – жилые и вспомогательные помещения и пути движения внутри многоквартирного жилого дома, входные группы многоквартирного жилого дома, лифты, подъемные электрические платформы, а также территория, на которой расположен многоквартирный жилой дом (многоквартирные жилые дома).

Обеспечение доступности объекта осуществляется посредством его приспособления в максимально возможной степени с учетом особых потребностей инвалидов.

Если техническая возможность и (или) экономическая целесообразность реализации мероприятий по обеспечению доступности объекта с учетом соблюдения установленных соответствующих требований отсутствуют, то его доступность обеспечивается альтернативными решениями, в том числе применением: гусеничного лестничного подъемника; коляски-ступенькохода; иных технических решений с учетом разумного приспособления.

Принять решение о возможности использования альтернативных ассистивных устройств и технологий могут собственники жилых помещений.

Правовой акт принят в соответствии с законом от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции».

Постановление вступает в силу с 6 января 2023 г.