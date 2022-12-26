В Беларуси с 1 января 2023 года изменились подходы к порядку формирования государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Соответствующий указ №459 подписал 30 декабря 2022 года Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Предусматривается, в частности, переход от определения перечня государственных организаций и сумм уплаты ими в этот фонд к установлению условий, по которым организации признаются плательщиками в фонд.

Расширяется круг плательщиков с включением в их число дочерних организаций, учрежденных государственными предприятиями.

Для этого Совет министров наделяется соответствующими полномочиями на установление условий признания организаций плательщиками в фонд, порядка исчисления и сроков перечисления организациями части прибыли в фонд, норматива отчисления части прибыли в фонд.