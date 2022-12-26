|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА НАЦРАЗВИТИЯ
10:46 03.01.2023
В Беларуси с 1 января 2023 года изменились подходы к порядку формирования государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Соответствующий указ №459 подписал 30 декабря 2022 года Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Предусматривается, в частности, переход от определения перечня государственных организаций и сумм уплаты ими в этот фонд к установлению условий, по которым организации признаются плательщиками в фонд.
Расширяется круг плательщиков с включением в их число дочерних организаций, учрежденных государственными предприятиями.
Для этого Совет министров наделяется соответствующими полномочиями на установление условий признания организаций плательщиками в фонд, порядка исчисления и сроков перечисления организациями части прибыли в фонд, норматива отчисления части прибыли в фонд.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
Курсы в банках
на 03.01.2023
Конвертация в банках
на 03.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте