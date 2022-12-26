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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БАЗОВАЯ ВЕЛИЧИНА В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛАСЬ ДО 37 РУБЛЕЙ
09:52 03.01.2023
Постановлением Совета министров № 967 от 30 декабря 2022 г. установлен новый размер базовой величины.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, базовая величина повышена до 37 рублей.
Постановление вступило в силу с 1 января 2023 г.
Напомним, что до этого базовая величина была 32 рубля. От нее зависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий и других выплат.
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