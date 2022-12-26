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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА
15:09 30.12.2022
Лукашенко подписал ряд законов, которыми корректируются с учетом норм обновленной Конституции акты, касающиеся деятельности парламента, сообщает его пресс-служба.
В частности, приняты изменения в закон "О Национальном собрании Республики Беларусь". Вместо двух парламентских сессий устанавливается одна - с сентября по июнь. При этом внеочередные сессии будут созываться председателями палат. Закреплены права парламента заслушивать генерального прокурора, председателей Комитета государственного контроля и Национального банка, принимать меры по развитию местного самоуправления.
Также предусмотрено, что членом Совета Республики пожизненно с его согласия является президент Беларуси, прекративший исполнение своих полномочий. К числу функций председателя Совета Республики дополнительно отнесены осуществление полномочий президента в случае вакансии должности главы государства.
Кроме того, исключен ряд полномочий парламента, которые были переданы Всебелорусскому народному собранию, в том числе на избрание судей Конституционного суда и членов Центральной избирательной комиссии, утверждение основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины.
Лукашенко также подписал закон "Об изменении Закона Республики Беларусь "О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь". Документом в целях совершенствования деятельности парламентариев предусмотрено участие депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики в работе Всебелорусского народного собрания в качестве делегатов, возможность участия парламентариев в работе коллегий республиканских органов государственного управления, подчиненных правительству (с правом совещательного голоса). В соответствии с обновленным законом будут прекращены полномочия депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики в случае наличия у них иностранного гражданства, а также документов иностранных государств, дающих право на льготы и другие преимущества (ранее такие документы достаточно было сдать в кадровую службу).
Нормы закона "О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь" приводятся в соответствие с законодательством о государственной службе, выборах и борьбе с коррупцией, указом от 16 марта 2021 года № 107 "О биометрических документах", а также с правоприменительной практикой.
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