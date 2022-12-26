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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНТРУДА УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 2023 ГОД
14:53 29.12.2022
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 28 ноября 2022 г. № 76 установлены перечень форм ведомственной отчетности на 2023 год, формы ведомственной отчетности, а также указания по их заполнению.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, в 2023 году Министерство труда и социальной защиты будет осуществлять сбор информации по 3 формам ведомственной отчетности:
«Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» квартальной периодичности
«Сведения о реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы» квартальной периодичности
«Отчет о реализации мероприятий по выполнению задачи 4 «Улучшение условий и охраны труда» комплекса мероприятий Государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021-2025 годы» годовой периодичности
Формы ведомственной отчетности на 2023 год, а также указания по их заполнению размещены на сайте Министерства.
Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
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