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МИНТРУДА УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 2023 ГОД


14:53 29.12.2022

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 28 ноября 2022 г. № 76 установлены перечень форм ведомственной отчетности на 2023 год, формы ведомственной отчетности, а также указания по их заполнению.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, в 2023 году Министерство труда и социальной защиты будет осуществлять сбор информации по 3 формам ведомственной отчетности:

«Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» квартальной периодичности

«Сведения о реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы» квартальной периодичности

«Отчет о реализации мероприятий по выполнению задачи 4 «Улучшение условий и охраны труда» комплекса мероприятий Государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021-2025 годы» годовой периодичности

Формы ведомственной отчетности на 2023 год, а также указания по их заполнению размещены на сайте Министерства.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
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