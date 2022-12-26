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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О СТРАХОВАНИИ УРОЖАЯ НА 2023 ГОД
10:49 29.12.2022
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №443 «О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы», которым утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы и страховые тарифы по их обязательному страхованию с государственной поддержкой на 2023 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, указом также утверждены процент возмещения ущерба и затрат на пересев на 2023 год при гибели сельскохозяйственных культур; процент возмещения ущерба при гибели (падеже), экстренном убое (уничтожении) скота и птицы на 2023 год.
Документ направлен на обеспечение страховой защиты производителей сельскохозяйственной продукции.
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