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УТОЧНЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА

09:12 29.12.2022 Лукашенко подписал указ №444 «Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда», сообщает его пресс-служба. С учетом ожидаемой в текущем году динамики фонда заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за девять месяцев 2022 года доходы бюджета фонда увеличиваются на Br302 563,2 тыс., расходы - на Br189 121,3 тыс., превышение доходов над расходами - на Br113 441,9 тыс.