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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ


17:12 28.12.2022

Подведены итоги общественного обсуждения проекта Закона «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект разработан в целях актуализации подходов по реализации инвестиционных проектов. Он будет выступать единым документом, исключающим необходимость обращения инвесторов к множеству актов в целях уяснения льгот и преференций, порядка их получения, а также иных аспектов реализации проектов (по земельным, архитектурно-строительным, налоговым, таможенным и другим вопросам).

Документом предусматривается три механизма реализации инвестиционных проектов с предоставлением льгот и преференций:

инвестиционный договор;

специальный инвестиционный договор;

отдельный инвестиционный проект по решению исполкома (без заключения инвестиционного договора).

Кроме того, законопроектом предполагается:

признание утратившим силу декрета от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» и иных декретов (их структурных элементов), вносивших в него изменения;

точечная корректировка законов Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-З «О ценообразовании» и от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях», Кодекса Республики Беларусь о земле.

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 декабря 2022 г.

Количество участников общественного обсуждения не было ограничено, любой заинтересованный мог направить свои предложения и замечания. В установленный срок поступило четыре сообщения от двух пользователей Правового форума Беларуси, которые рассмотрены и обобщены Минэкономики.
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