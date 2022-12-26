На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам охраны озонового слоя».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект Закона подготовлен во исполнение в целях приведения законодательства в соответствие с положениями поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года, принятой в г. Кигали 15 октября 2016 года, и совершенствования законодательства об охране озонового слоя.

Документом предлагается:

новая систематизация и структуризация, изложение в новой редакции отдельных статей Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 56-З «Об охране озонового слоя»;

изложение в новой редакции статьи 147 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании».

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, а также направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 27 декабря 2022 г. по 6 января 2023 г.