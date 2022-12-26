ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ


18:00 27.12.2022

На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам охраны озонового слоя».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект Закона подготовлен во исполнение в целях приведения законодательства в соответствие с положениями поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года, принятой в г. Кигали 15 октября 2016 года, и совершенствования законодательства об охране озонового слоя.

Документом предлагается:

новая систематизация и структуризация, изложение в новой редакции отдельных статей Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 56-З «Об охране озонового слоя»;

изложение в новой редакции статьи 147 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании».

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, а также направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 27 декабря 2022 г. по 6 января 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2022
валюта курс
EUR 2.8295
USD 2.6636
RUB 3.8787
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8500 0
USD 2.6636 -0.0287
RUB 3.8787 +0.0101
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7940 2.8240
USD 2.6720 2.6850
RUB 2.9000 3.8600
подробнее

Конвертация в банках
на 27.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0620
EUR/RUB 73.0000 95.0000
USD/RUB 69.6000 90.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте