|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ
18:00 27.12.2022
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам охраны озонового слоя».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект Закона подготовлен во исполнение в целях приведения законодательства в соответствие с положениями поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года, принятой в г. Кигали 15 октября 2016 года, и совершенствования законодательства об охране озонового слоя.
Документом предлагается:
новая систематизация и структуризация, изложение в новой редакции отдельных статей Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 56-З «Об охране озонового слоя»;
изложение в новой редакции статьи 147 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании».
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, а также направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 27 декабря 2022 г. по 6 января 2023 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
Курсы в банках
на 27.12.2022
Конвертация в банках
на 27.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте