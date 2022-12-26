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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ


16:02 27.12.2022

Постановлением Министерства образования Беларуси № 278 от 23 августа 2022 года определен перечень учебных предметов, по которым проводятся итоговые испытания, виды, формы и сроки проведения итоговых испытаний в 2022/2023 учебном году.

Как сообщает Национальный правовой портал, для выпускников 9 классов установлены итоговые испытания в виде выпускного экзамена по учебным предметам: «Белорусский язык» – изложение в письменной форме; «Русский язык» – изложение в письменной форме; «Математика» – контрольная работа в письменной форме; «История Беларуси» – по билетам в устной форме.

Основные сроки проведения - с 1 по 9 июня 2023 г., иные сроки – с 21 по 25 августа 2023 г.

Выпускники 11 классов будут сдавать итоговые испытания в виде централизованного экзамена в письменной форме:

по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору учащегося) в основные сроки 14 мая 2023 г., резервные дни 23 мая 2023 г., иные сроки в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни, иные сроки 21 августа 2023 г.;

по учебному предмету «Физика», «Математика», «Химия», «Биология», «Иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), «История Беларуси», «Всемирная история» (новейшее время), «География», «Обществоведение» (по выбору учащегося) в основные сроки 21 мая 2023 г., резервные дни 25 мая 2023 г., иные сроки в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни, иные сроки 23 августа 2023 г.

По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования при освоении содержания образовательных программ профессионально-технического образования и среднего специального образования для учащихся, курсантов проводятся итоговые испытания в виде выпускного экзамена по учебным предметам: «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору учащегося) – изложение в письменной форме; «Математика» – контрольная работа в письменной форме.

Также определены формы итоговых испытаний для учащихся:

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, трудностями в обучении, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования;

второго отделения специальной школы, специальной школы-интерната для обучающихся с нарушением слуха, учащихся специальной школы, специальной школы-интерната;

с тяжелыми нарушениями речи, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования;

с нарушением слуха, нарушениями зрения, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования;

гимназии – колледжа искусств по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования;

осваивающих содержание образовательной программы среднего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, в государственных учреждениях образования (филиалах государственных учреждений образования), находящихся на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы МВД, республиканских унитарных производственных предприятий, подчиненных Департаменту исполнения наказаний МВД, лечебно-трудовых профилакториев МВД, содержащихся под стражей в следственном изоляторе, под стражей в исправительном учреждении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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