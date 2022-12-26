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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НАЦБАНК БУДЕТ ВЕСТИ РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
12:46 26.12.2022
Постановлением Совета министров и Национального банка № 902/28 от 22 декабря 2022 г. утверждено Положение о порядке формирования и ведения реестра поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, положением определен:
состав включаемых в реестр сведений;
порядок формирования и ведения реестра;
порядок внесения изменений в реестр и исключения из него.
Реестр будет вестись в электронном виде Национальным банком.
Включению в реестр подлежат финансовые организации:
получившие специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, перечень банковских операций которого (которой) включает в себя банковскую операцию по осуществлению расчетного обслуживания физических и (или) юридических лиц – со дня получения специального разрешения (лицензии);
получившие право на осуществление соответствующих банковских операций без получения специального разрешения (лицензии) согласно Закону Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах» (с даты вступления закона в силу).
Нацбанк будет вести реестр, в том числе вносить в него сведения, их обрабатывать, хранить и использовать, осуществлять доступ к информации, а также защищать эти сведения с учетом требований законодательства об информации, информатизации, защите информации, законодательства о персональных данных.
Правовой акт принят в соответствии с законом от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах», который комплексно регулирует отношения, связанные с совершением платежей, и распространяется как на белорусских, так и иностранных поставщиков платежных услуг.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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