ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НАЦБАНК БУДЕТ ВЕСТИ РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ


12:46 26.12.2022

Постановлением Совета министров и Национального банка № 902/28 от 22 декабря 2022 г. утверждено Положение о порядке формирования и ведения реестра поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, положением определен:

состав включаемых в реестр сведений;

порядок формирования и ведения реестра;

порядок внесения изменений в реестр и исключения из него.

Реестр будет вестись в электронном виде Национальным банком.

Включению в реестр подлежат финансовые организации:

получившие специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, перечень банковских операций которого (которой) включает в себя банковскую операцию по осуществлению расчетного обслуживания физических и (или) юридических лиц – со дня получения специального разрешения (лицензии);

получившие право на осуществление соответствующих банковских операций без получения специального разрешения (лицензии) согласно Закону Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах» (с даты вступления закона в силу).

Нацбанк будет вести реестр, в том числе вносить в него сведения, их обрабатывать, хранить и использовать, осуществлять доступ к информации, а также защищать эти сведения с учетом требований законодательства об информации, информатизации, защите информации, законодательства о персональных данных.

Правовой акт принят в соответствии с законом от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах», который комплексно регулирует отношения, связанные с совершением платежей, и распространяется как на белорусских, так и иностранных поставщиков платежных услуг.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.12.2022
валюта курс
EUR 2.8565
USD 2.6923
RUB 3.8686
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8500 0
USD 2.6636 -0.0287
RUB 3.8787 +0.0101
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8000 2.8270
USD 2.6500 2.6670
RUB 2.9000 3.9000
подробнее

Конвертация в банках
на 26.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0640
EUR/RUB 71.8000 95.0000
USD/RUB 68.0000 90.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте