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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛОРУССКОЕ ГРАЖДАНСТВО ПРИНЯТО 220 ЧЕЛОВЕК


10:17 26.12.2022

В белорусское гражданство принято 220 человек, в том числе 27 несовершеннолетних. Соответствующий указ № 438 подписал 23 декабря Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, белорусские паспорта получат иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Беларусь из 18 стран, в том числе 155 граждан Украины.

В целом за все время белорусское гражданство получили 7317 иностранцев и лиц без гражданства, в том числе 5491 украинец.

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