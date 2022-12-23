В белорусское гражданство принято 220 человек, в том числе 27 несовершеннолетних. Соответствующий указ № 438 подписал 23 декабря Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, белорусские паспорта получат иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Беларусь из 18 стран, в том числе 155 граждан Украины.

В целом за все время белорусское гражданство получили 7317 иностранцев и лиц без гражданства, в том числе 5491 украинец.