ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УСТАНОВЛЕНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРОЭКОУСАДЕБ


09:12 26.12.2022

Постановлением Министерства здравоохранения от 8 декабря 2022 г. №116 утверждены санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации агроэкоусадеб».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, нормы и правила должны соблюдать сельскохозяйственные организации и физлица, которые оказывают услуги в сфере агроэкотуризма.

Документом установлены требования к содержанию и эксплуатации территории и помещений агроэкоусадеб. В их числе:

обеспечение агроэкоусадеб централизованным и (или) нецентрализованным питьевым водоснабжением;

обеспечение круглогодичного проветривания жилых помещений агроэкоусадеб;

наличие аптечки первой помощи универсальной, перечень вложений в которую определяется Министерством здравоохранения;

обеспечение каждого спального места в агроэкоусадьбах чистым постельным бельем и постельными принадлежностями (матрасами, одеялами, подушками);

наличие в жилых комнатах агроэкоусадеб естественного и искусственного освещения.

Также определены требования к обеспечению агроэкотуристов питанием. Среди них требования к:

содержанию и эксплуатации помещений в которых осуществляется обращение пищевой продукции;

хранению и использованию по назначению пищевой продукции;

мытью посуды и инвентаря;

пищевой продукции, обращение которой запрещается;

жарке изделий во фритюре, использовании замороженной продукции;

обращению столовой посуды и столовых приборов;

соблюдению правил личной гигиены (использование одноразовых перчаток, инвентаря для различных групп товаров);

порядку сбора пищевых отходов.

Кроме того, устанавливается, что физлица, оказывающие услуги в сфере агроэкотуризма, ежегодно должны проходить рентген-флюорографическое обследование.

Ряд ведомственных постановлений признается утратившим силу:

от 31 октября 2008 г. № 183 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого предпринимательства»;

от 14 мая 2009 г. № 55 «О внесении дополнений и изменений в Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого предпринимательства»;

от 21 июля 2011 г. № 73 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям и организации осуществления физическими лицами и сельскохозяйственными организациями деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма».

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2022
валюта курс
EUR 2.9139
USD 2.7370
RUB 3.7985
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2022
валюта курс +/-
USD 2.6923 -0.0447
RUB 3.8686 +0.0701
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8600
USD 2.6800 2.7030
RUB 2.9000 3.8700
подробнее

Конвертация в банках
на 26.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0540 1.0640
EUR/RUB 73.0000 96.0000
USD/RUB 69.5000 91.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте