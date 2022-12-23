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УСТАНОВЛЕНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРОЭКОУСАДЕБ
09:12 26.12.2022
Постановлением Министерства здравоохранения от 8 декабря 2022 г. №116 утверждены санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации агроэкоусадеб».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, нормы и правила должны соблюдать сельскохозяйственные организации и физлица, которые оказывают услуги в сфере агроэкотуризма.
Документом установлены требования к содержанию и эксплуатации территории и помещений агроэкоусадеб. В их числе:
обеспечение агроэкоусадеб централизованным и (или) нецентрализованным питьевым водоснабжением;
обеспечение круглогодичного проветривания жилых помещений агроэкоусадеб;
наличие аптечки первой помощи универсальной, перечень вложений в которую определяется Министерством здравоохранения;
обеспечение каждого спального места в агроэкоусадьбах чистым постельным бельем и постельными принадлежностями (матрасами, одеялами, подушками);
наличие в жилых комнатах агроэкоусадеб естественного и искусственного освещения.
Также определены требования к обеспечению агроэкотуристов питанием. Среди них требования к:
содержанию и эксплуатации помещений в которых осуществляется обращение пищевой продукции;
хранению и использованию по назначению пищевой продукции;
мытью посуды и инвентаря;
пищевой продукции, обращение которой запрещается;
жарке изделий во фритюре, использовании замороженной продукции;
обращению столовой посуды и столовых приборов;
соблюдению правил личной гигиены (использование одноразовых перчаток, инвентаря для различных групп товаров);
порядку сбора пищевых отходов.
Кроме того, устанавливается, что физлица, оказывающие услуги в сфере агроэкотуризма, ежегодно должны проходить рентген-флюорографическое обследование.
Ряд ведомственных постановлений признается утратившим силу:
от 31 октября 2008 г. № 183 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого предпринимательства»;
от 14 мая 2009 г. № 55 «О внесении дополнений и изменений в Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого предпринимательства»;
от 21 июля 2011 г. № 73 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям и организации осуществления физическими лицами и сельскохозяйственными организациями деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма».
Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
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