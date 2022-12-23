Постановлением Министерства здравоохранения от 8 декабря 2022 г. №116 утверждены санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации агроэкоусадеб».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, нормы и правила должны соблюдать сельскохозяйственные организации и физлица, которые оказывают услуги в сфере агроэкотуризма.

Документом установлены требования к содержанию и эксплуатации территории и помещений агроэкоусадеб. В их числе:

обеспечение агроэкоусадеб централизованным и (или) нецентрализованным питьевым водоснабжением;

обеспечение круглогодичного проветривания жилых помещений агроэкоусадеб;

наличие аптечки первой помощи универсальной, перечень вложений в которую определяется Министерством здравоохранения;

обеспечение каждого спального места в агроэкоусадьбах чистым постельным бельем и постельными принадлежностями (матрасами, одеялами, подушками);

наличие в жилых комнатах агроэкоусадеб естественного и искусственного освещения.

Также определены требования к обеспечению агроэкотуристов питанием. Среди них требования к:

содержанию и эксплуатации помещений в которых осуществляется обращение пищевой продукции;

хранению и использованию по назначению пищевой продукции;

мытью посуды и инвентаря;

пищевой продукции, обращение которой запрещается;

жарке изделий во фритюре, использовании замороженной продукции;

обращению столовой посуды и столовых приборов;

соблюдению правил личной гигиены (использование одноразовых перчаток, инвентаря для различных групп товаров);

порядку сбора пищевых отходов.

Кроме того, устанавливается, что физлица, оказывающие услуги в сфере агроэкотуризма, ежегодно должны проходить рентген-флюорографическое обследование.

Ряд ведомственных постановлений признается утратившим силу:

от 31 октября 2008 г. № 183 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого предпринимательства»;

от 14 мая 2009 г. № 55 «О внесении дополнений и изменений в Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого предпринимательства»;

от 21 июля 2011 г. № 73 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям и организации осуществления физическими лицами и сельскохозяйственными организациями деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма».

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.