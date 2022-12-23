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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
АКТУАЛИЗИРОВАНЫ НОРМЫ ПИТАНИЯ В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ И САНАТОРИЯХ СИСТЕМЫ МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
16:10 23.12.2022
Министерством труда и социальной защиты принято постановление № 77 от 30 ноября 2022 г. «Об изменении постановления Министерства труда и социальной защиты от 28 января 2010 г. № 12».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, постановлением актуализируются нормы питания для граждан, проживающих в домах-интернатах, оздоравливающихся в санаториях:
изменяется количество отдельных наименований продуктов. К примеру, в домах-интернатах увеличиваются нормы по мясу (птице), рыбе, макаронным изделиям и крупам, сыру, кондитерским изделиям и др., в санаториях – по свежим фруктам;
расширяется ассортимент продуктов, используемых в питании;
уточняются наименования, виды, сорта, жирность продуктов.
Кроме этого, устанавливаются нормы питания для инвалидов, которые будут проходить курс реабилитации, абилитации в центрах социальной реабилитации, абилитации инвалидов.
Во время прохождения курса социальной реабилитации, абилитации в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов питание будет осуществляться по нормам, установленным для граждан, проживающих в доме-интернате соответствующего типа.
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