Министерством юстиции 16 декабря приняты постановления № 150 и 151, которыми урегулированы вопросы проведения квалификационного экзамена для граждан Беларуси, намеревающихся стать адвокатами.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановлением №150 утверждена Инструкция, которой определен порядок проведения Квалификационной комиссией по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь, создаваемой при Министерстве юстиции, квалификационного экзамена для граждан Беларуси, намеревающихся стать адвокатами.

Согласно Инструкции для допуска к сдаче экзамена претенденту не позднее шести месяцев со дня окончания стажировки необходимо подать в указанную комиссию соответствующее заявление. После подачи заявления комиссия в течение месяца проверяет отвечает ли претендент требованиям, установленным Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», и выносит решение о допуске к экзамену.

Экзамен проводится по конституционному, уголовному, гражданскому, жилищному законодательству, законодательству о браке и семье, о труде, об административных правонарушениях, уголовно-процессуальному законодательству, гражданскому процессуальному законодательству, хозяйственному процессуальному законодательству, законодательству, определяющему порядок административного процесса, законодательным актам по вопросам деятельности адвокатуры и Правилам профессиональной этики адвоката.

Данное испытание состоит из проверки знаний претендентов:

в письменной форме (тестирование, которое состоит из дачи ответов на 20 вопросов);

в устной форме (устный ответ на экзаменационный билет, который включает в себя один вопрос по программе экзамена (могут быть заданы дополнительные вопросы по законодательным актам по вопросам деятельности адвокатуры и Правилам профессиональной этики адвоката).

При проведении экзамена запрещено пользоваться нормативными правовыми актами, справочной и специальной литературой, средствами связи, вести переговоры с другими претендентами.

Постановлением № 151 утверждены:

Положение о комиссиях по вопросам лицензирования;

Положение о Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь;

Инструкция о порядке проведения оценки соответствия возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным требованиям.

Постановления № 150 и 151 вступают в силу с 1 января 2023 г.