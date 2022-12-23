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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
10:26 23.12.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов, которым предлагается корректировка ведомственного постановления от 25 мая 2018 г. № 38.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект документа разработан в целях совершенствования условий функционирования инвестиционных фондов, осуществления деятельности на рынке ценных бумаг с учетом правоприменительной практики.
Постановление направлено на расширение инвестиционных возможностей:
инвестиционных фондов за счет включения цифровых знаков (токенов) в состав финансовых активов, в которые могут инвестироваться денежные средства инвестиционных фондов;
профессиональных участников рынка ценных бумаг за счет предоставления возможности осуществления операций с финансовыми инструментами срочных сделок, базисными активами которых являются белорусские рубли, иностранная валюта, процентные ставки, драгоценные металлы и иные финансовые инструменты срочных сделок; а также с токенами;
фондовых бирж за счет предоставления возможности осуществления инвестиционных операций с ценными бумагами, не ограниченными моделью приобретения ценных бумаг с целью их удержания до погашения.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, а также направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с пометкой «ПМФ 38» с 22 декабря 2022 г. по 5 января 2023 г.
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