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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
15:08 22.12.2022
Лукашенко подписал указ №433, которым корректируется указ №13 от 6 января 2012 года «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, изменения, в частности, касаются граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и до 15 января 2022 года получивших земельные участки для строительства жилых домов в малых городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах не по месту постановки на учет нуждающихся. Они смогут воспользоваться государственной поддержкой для возведения этих домов.
Указом также устанавливается, что в исключительных случаях с разрешения местных исполнительных комитетов возможно отчуждение земельных участков, предоставленных состоявшим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам, и (или) возведенных на них жилых домов до истечения 5 лет со дня государственной регистрации таких домов. Ранее этот срок составлял 8 лет.
Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.
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