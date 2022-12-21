Постановлением Министерства юстиции от 16 декабря 2022 г. №152 утверждены Правила профессиональной этики лиц, оказывающих юридические услуги.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Правила являются сводом положений, которыми установлены требования, предъявляемые:

к работнику, имеющему свидетельство об аттестации лица, оказывающего юридические услуги, и состоящему в штате организации, имеющей лицензию на оказание юридических услуг;

к индивидуальному предпринимателю, имеющему свидетельство и лицензию;

к их поведению при выполнении профессиональных обязанностей, а также во взаимоотношениях с заказчиками, юристами, представителями госорганов и иных организаций.

Что касается иных работников с высшим юридическим образованием, состоящих в штате организации, имеющей лицензию, то они должны соблюдать Правила в части, соответствующей их трудовым обязанностям.

Правила разработаны в целях:

укрепления правовых основ деятельности по оказанию юридических услуг;

повышения ответственности юристов;

повышения качества оказания юридических услуг;

соблюдения принципов нравственности в сфере оказания юридических услуг.

В частности, документом устанавливается обязанность юриста:

соблюдать законодательство;

придерживаться общепринятых норм профессиональной морали, постоянно поддерживая честь и

достоинство своей профессии, а также личные честь и достоинство;

проявлять уважение к представителям государственных органов и иных организаций, в том числе осуществляющих контроль за деятельностью по оказанию юридических услуг, быть пунктуальным, корректным, ответственным;

не совершать действия, дискредитирующие профессию юриста;

постоянно расширять и углублять свои знания в области права;

при исполнении профессиональных обязанностей соблюдать деловую манеру в общении и деловой стиль одежды.

«Юрист должен утверждать уважение к профессии, ее сущности и общественному назначению, содействовать сохранению и повышению ее престижа», – говорится в постановлении.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании» (комментарий к Закону читайте здесь).

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.