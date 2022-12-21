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МИНЮСТ УСТАНОВИЛ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ ЮРИСТОВ
12:45 22.12.2022
Постановлением Министерства юстиции от 16 декабря 2022 г. №152 утверждены Правила профессиональной этики лиц, оказывающих юридические услуги.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Правила являются сводом положений, которыми установлены требования, предъявляемые:
к работнику, имеющему свидетельство об аттестации лица, оказывающего юридические услуги, и состоящему в штате организации, имеющей лицензию на оказание юридических услуг;
к индивидуальному предпринимателю, имеющему свидетельство и лицензию;
к их поведению при выполнении профессиональных обязанностей, а также во взаимоотношениях с заказчиками, юристами, представителями госорганов и иных организаций.
Что касается иных работников с высшим юридическим образованием, состоящих в штате организации, имеющей лицензию, то они должны соблюдать Правила в части, соответствующей их трудовым обязанностям.
Правила разработаны в целях:
укрепления правовых основ деятельности по оказанию юридических услуг;
повышения ответственности юристов;
повышения качества оказания юридических услуг;
соблюдения принципов нравственности в сфере оказания юридических услуг.
В частности, документом устанавливается обязанность юриста:
соблюдать законодательство;
придерживаться общепринятых норм профессиональной морали, постоянно поддерживая честь и
достоинство своей профессии, а также личные честь и достоинство;
проявлять уважение к представителям государственных органов и иных организаций, в том числе осуществляющих контроль за деятельностью по оказанию юридических услуг, быть пунктуальным, корректным, ответственным;
не совершать действия, дискредитирующие профессию юриста;
постоянно расширять и углублять свои знания в области права;
при исполнении профессиональных обязанностей соблюдать деловую манеру в общении и деловой стиль одежды.
«Юрист должен утверждать уважение к профессии, ее сущности и общественному назначению, содействовать сохранению и повышению ее престижа», – говорится в постановлении.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании» (комментарий к Закону читайте здесь).
Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
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