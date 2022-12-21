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КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИМПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КАРТОНА


10:05 22.12.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров «О лицензировании импорта отдельных видов картона».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ предусматривает введение Республикой Беларусь в одностороннем порядке в торговле со странами Европейского Союза временной меры нетарифного регулирования, ограничивающей ввоз в Республику Беларусь указанных в постановлении товаров, сроком на 6 месяцев путем выдачи лицензии в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».

Целью разработки проекта является защита национальных интересов от дискриминационных мер, применяемых недружественными странами в отношении Республики Беларусь путем осуществления санкционной политики, негативно влияющей на экспорт белорусских товаров, а также поддержка белорусского производителя и увеличение выпуска импортозамещающей продукции.

Лицензирование импорта указанных в проекте постановления отдельных видов картона будет способствовать уменьшению притока продукции в Республику Беларусь из Евросоюза и иных стран, увеличению объемов выпуска и реализации продукции отечественного производства на внутреннем рынке, переориентации экспортных потоков на фоне санкционной политики, проводимой недружественными странами, поддержке отечественного производителя нового для Беларуси продукта, выпуск которого начат в 2021 году на заводе по производству мелованных и немелованных видов многослойного картона.

Организатор общественного обсуждения – концерн «Беллесбумпром».

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 по 31 декабря 2022 г.
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