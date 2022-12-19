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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ НА 2023 ГОД
18:01 19.12.2022
Постановлением Совмина № 867 от 15 декабря 2022 г. утверждена программа статистических работ на 2023 год.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусматривается:
информационное обеспечение выполнения:
прогнозов социально-экономического развития страны;
нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь, законов нашей страны, постановлений Совета министров;
удовлетворение потребностей в официальной статистической информации:
субъектов хозяйствования;
СМИ;
научных учреждений;
межгосударственных органов, международных организаций, статистических органов иностранных государств;
физических лиц.
Программа представляет собой перечень государственных статистических наблюдений и официальной статистической информации, формируемой органами государственной статистики и государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной статистики, в том числе в виде следующих статистических изданий – экспресс-информации, докладов, статистических буклетов, бюллетеней, сборников, справочников.
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