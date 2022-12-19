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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ НА 2023 ГОД

18:01 19.12.2022 Постановлением Совмина № 867 от 15 декабря 2022 г. утверждена программа статистических работ на 2023 год. Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусматривается: информационное обеспечение выполнения: прогнозов социально-экономического развития страны; нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь, законов нашей страны, постановлений Совета министров; удовлетворение потребностей в официальной статистической информации: субъектов хозяйствования; СМИ; научных учреждений; межгосударственных органов, международных организаций, статистических органов иностранных государств; физических лиц. Программа представляет собой перечень государственных статистических наблюдений и официальной статистической информации, формируемой органами государственной статистики и государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной статистики, в том числе в виде следующих статистических изданий – экспресс-информации, докладов, статистических буклетов, бюллетеней, сборников, справочников.