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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАН ЗАКОН БЕЛАРУСИ «ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ»
16:35 19.12.2022
На Национальном правовом портале опубликован закон Беларуси «Об урегулировании неплатежеспособности».
Как сообщает Национальный правовой портал, документ направлен на повышение роли государственных органов в досудебном и судебном оздоровлении предприятий, развитие инструментов восстановления их стабильной работы, своевременность введения санации, продолжение цифровизации процедур и сокращение сроков их осуществления, перевод оборота имущества в электронную форму и совершенствование условий деятельности антикризисных управляющих.
В настоящее время организуется работа по реализации норм закона.
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