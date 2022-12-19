На Национальном правовом портале опубликован закон Беларуси «Об урегулировании неплатежеспособности».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ направлен на повышение роли государственных органов в досудебном и судебном оздоровлении предприятий, развитие инструментов восстановления их стабильной работы, своевременность введения санации, продолжение цифровизации процедур и сокращение сроков их осуществления, перевод оборота имущества в электронную форму и совершенствование условий деятельности антикризисных управляющих.

В настоящее время организуется работа по реализации норм закона.