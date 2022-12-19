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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ КОДЕКСА БЕЛАРУСИ ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14:06 19.12.2022
На общественное обсуждение вынесен проект Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Как сообщает Национальный правовой портал, проект разработан в целях совершенствования и упрощения требований к архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, минимизации административных процедур.
Документ направлен на обобщение и актуализацию нормативных правовых актов в указанной области и обеспечение более эффективного правового регулирования отношений в сфере архитектуры и строительства.
В частности, законопроектом предлагается регламентировать:
принципы осуществления архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
классы сложности объектов строительства, объекты авторского права в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
вопросы страхования, нормирования при осуществлении строительной деятельности;
права и обязанности субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
компетенцию государственных органов, осуществляющих государственное регулирование и управление в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
вопросы аттестации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений);
вопросы выдачи разрешительной документации на строительство;
информационное, финансовое обеспечение архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
научно-техническую деятельность в строительстве;
градостроительное планирование территорий и населенных пунктов;
зонирование территорий;
деятельность по разработке предпроектной (предынвестиционной) документации;
вопросы проведения государственной строительной экспертизы;
осуществление строительной деятельности (вопросы оказания инженерных услуг в строительстве, деятельности заказчика и застройщика, расследования обстоятельств (причин) строительной аварии, приостановления строительства, консервации объекта незавершенного строительства, приемки объекта строительства в эксплуатацию, создания и развития систем инженерной инфраструктуры и их благоустройства, государственного строительного, технического, авторского надзора за строительством и др.);
вопросы обеспечения исполнения обязательств в период гарантийного срока эксплуатации объектов жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Организатор общественного обсуждения – Палата представителей Национального собрания.
Свои замечания и предложения можно высказать с 16 декабря 2022 г. по 4 января 2023 г. в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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