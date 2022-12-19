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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ КОДЕКСА БЕЛАРУСИ ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


14:06 19.12.2022

На общественное обсуждение вынесен проект Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Как сообщает Национальный правовой портал, проект разработан в целях совершенствования и упрощения требований к архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, минимизации административных процедур.

Документ направлен на обобщение и актуализацию нормативных правовых актов в указанной области и обеспечение более эффективного правового регулирования отношений в сфере архитектуры и строительства.

В частности, законопроектом предлагается регламентировать:

принципы осуществления архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

классы сложности объектов строительства, объекты авторского права в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

вопросы страхования, нормирования при осуществлении строительной деятельности;

права и обязанности субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

компетенцию государственных органов, осуществляющих государственное регулирование и управление в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

вопросы аттестации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений);

вопросы выдачи разрешительной документации на строительство;

информационное, финансовое обеспечение архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

научно-техническую деятельность в строительстве;

градостроительное планирование территорий и населенных пунктов;

зонирование территорий;

деятельность по разработке предпроектной (предынвестиционной) документации;

вопросы проведения государственной строительной экспертизы;

осуществление строительной деятельности (вопросы оказания инженерных услуг в строительстве, деятельности заказчика и застройщика, расследования обстоятельств (причин) строительной аварии, приостановления строительства, консервации объекта незавершенного строительства, приемки объекта строительства в эксплуатацию, создания и развития систем инженерной инфраструктуры и их благоустройства, государственного строительного, технического, авторского надзора за строительством и др.);

вопросы обеспечения исполнения обязательств в период гарантийного срока эксплуатации объектов жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Организатор общественного обсуждения – Палата представителей Национального собрания.

Свои замечания и предложения можно высказать с 16 декабря 2022 г. по 4 января 2023 г. в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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