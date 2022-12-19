Совет министров 15 декабря принял постановление № 870 «Об эксперименте по организации питания обучающихся».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено проведение с 19 декабря 2022 г. по 30 апреля 2023 г. эксперимента по организации питания обучающихся, получающих общее среднее, специальное образование на уровне общего среднего образования в учреждениях общего среднего образования.

В частности, установлены:

перечень учреждений общего среднего образования, участвующих в проведении эксперимента (всего 21 учреждение, по 3 в каждой области и г. Минске);

экспериментальные нормы питания в данных учреждениях.

При проведении эксперимента юрлица и ИП, которые осуществляют общественное питание на территории Беларусь, либо учреждения образования с учетом вкусовых предпочтений обучающихся и детской диететики:

разрабатывают технологические карты на новые (фирменные) блюда и изделия и внедряют их при приготовлении пищи в учреждениях образования;

применяют утвержденные в установленном порядке сборники технологических карт блюд и изделий (для учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, диетического питания), технологических карт фирменных (новых) блюд.

Законные представители оплачивают питание обучающихся в учреждениях образования в порядке и размерах, определенных законодательством.

Контролировать реализацию мероприятий эксперимента уполномочено Министерство образования, структурные подразделения облисполкомов и Минского горисполкома, осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере образования.

До 22 мая 2023 г. Министерству образования поручено проанализировать результаты проведения эксперимента и представить в правительство отчет с предложениями по дальнейшему совершенствованию порядка организации питания обучающихся в учреждениях образования.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.