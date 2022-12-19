|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
12:54 19.12.2022
Совет министров 15 декабря принял постановление № 870 «Об эксперименте по организации питания обучающихся».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено проведение с 19 декабря 2022 г. по 30 апреля 2023 г. эксперимента по организации питания обучающихся, получающих общее среднее, специальное образование на уровне общего среднего образования в учреждениях общего среднего образования.
В частности, установлены:
перечень учреждений общего среднего образования, участвующих в проведении эксперимента (всего 21 учреждение, по 3 в каждой области и г. Минске);
экспериментальные нормы питания в данных учреждениях.
При проведении эксперимента юрлица и ИП, которые осуществляют общественное питание на территории Беларусь, либо учреждения образования с учетом вкусовых предпочтений обучающихся и детской диететики:
разрабатывают технологические карты на новые (фирменные) блюда и изделия и внедряют их при приготовлении пищи в учреждениях образования;
применяют утвержденные в установленном порядке сборники технологических карт блюд и изделий (для учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, диетического питания), технологических карт фирменных (новых) блюд.
Законные представители оплачивают питание обучающихся в учреждениях образования в порядке и размерах, определенных законодательством.
Контролировать реализацию мероприятий эксперимента уполномочено Министерство образования, структурные подразделения облисполкомов и Минского горисполкома, осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере образования.
До 22 мая 2023 г. Министерству образования поручено проанализировать результаты проведения эксперимента и представить в правительство отчет с предложениями по дальнейшему совершенствованию порядка организации питания обучающихся в учреждениях образования.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2022
Курсы в банках
на 19.12.2022
Конвертация в банках
на 19.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте