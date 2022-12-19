Постановлением Министерства образования № 461 от 2 декабря 2022 г. повышена заработная плата педагогических работников с 1 января 2023 г.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, вырастут на 6% зарплаты учителей, преподавателей, мастеров производственного обучения учреждений образования, профессорско-преподавательского состава – на 15%.

Кроме того, предусмотрено повышение зарплат методистам и руководителям структурных подразделений, обособленных подразделений, осуществляющих научно-методическое обеспечение образования: на республиканском уровне – в размере 30% от оклада (академии последипломного образования, Республиканский институт профессионального образования, Национальный институт образования Министерства образования, Республиканский институт высшей школы); на областном и районном уровне – в размере 20% от оклада (институты развития образования, учебно-методические центры, учебно-методические кабинеты).

Установлена надбавка за характер труда рабочим, дежурному по общежитию, дежурному по режиму, секретарю учебной части, работникам бюджетных организаций сферы образования, должности служащих которых являются общими для всех видов экономической деятельности, вместо базовой доплаты до минимальной заработной платы.

С 1 сентября 2022 г. была повышена заработная плата воспитателям дошкольного образования и помощникам воспитателей. Установлена надбавка за работу в отрасли воспитателям дошкольного образования в размере 20 % от оклада, помощникам воспитателей – 10 % от оклада.