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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ УСОВЕРШЕНСТВОВАН В БЕЛАРУСИ


10:37 19.12.2022

Лукашенко подписал указ № 429 "О деятельности специальных фондов президента Республики Беларусь", сообщает его пресс-служба.

Указом предусматривается совершенствование механизма поддержки талантливой и одаренной молодежи специальными фондами президента и закрепление высочайшего статуса обладателей наград главы государства. Исключаются излишняя детализация и дублирование отдельных норм, признаются утратившими силу 9 нормативных правовых актов, регулирующих вопросы деятельности фондов, устанавливаются фиксированные финансовые расходы бюджета на данные цели, уточняется порядок формирования и ведения банков данных одаренной и талантливой молодежи.

Ежегодно наградами фонда по поддержке одаренной молодежи планируется поощрять порядка 500 человек, фонда по поддержке талантливой молодежи - порядка 150 человек.

Унифицированы виды поощрений фондов. Установлены такие поощрения, как Гранд-премия, специальная премия, вознаграждения "За ўклад у падрыхтоўку здольнай моладзі" и "За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі", материальная поддержка - грант. Исключены премии, поощрительные стипендии, материальная помощь.

Значительно увеличены размеры выплат за выдающиеся достижения учащимся, студентам, творческим коллективам, занявшим в состязаниях первые-третьи места, что позволит направлять полученные средства на создание произведений искусства и проведение научно-исследовательских работ, приобретение материалов, костюмов, инструментов. Размеры поощрений составляют от 40 до 150 базовых величин. Для педагогов, воспитавших и подготовивших одаренную и талантливую молодежь, предусмотрено вознаграждение от 40 до 60 базовых величин.

Усиливается персональная ответственность руководителей на местах за качество и достоверность представляемых в советы фондов материалов на соискателей. Сведения в отношении кандидатур на поощрения фондов будут проходить углубленную проверку. Предусматривается порядок лишения поощрений и восстановления в правах лица, поощренного фондами.
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