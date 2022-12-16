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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА «БЕЛАЯ РУСЬ»

14:54 16.12.2022 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О преобразовании республиканского заказника «Белая Русь». Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления предусматривается преобразование в Логойском районе Минской области республиканского ландшафтного заказника «Белая Русь» в республиканский заказник «Белая Русь» в связи с изменением его границ и режима охраны и использования. Документом предлагается: установить новые границы, площадь и список землепользователей заказника; утвердить Положение о республиканском заказнике «Белая Русь»; внести изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2015 г. № 71 «О республиканских заказниках». Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, а также направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 16 по 26 декабря 2022 г.