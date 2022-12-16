|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА «БЕЛАЯ РУСЬ»
14:54 16.12.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О преобразовании республиканского заказника «Белая Русь».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления предусматривается преобразование в Логойском районе Минской области республиканского ландшафтного заказника «Белая Русь» в республиканский заказник «Белая Русь» в связи с изменением его границ и режима охраны и использования.
Документом предлагается:
установить новые границы, площадь и список землепользователей заказника;
утвердить Положение о республиканском заказнике «Белая Русь»;
внести изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2015 г. № 71 «О республиканских заказниках».
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, а также направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 16 по 26 декабря 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2022
Курсы в банках
на 16.12.2022
Конвертация в банках
на 16.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте