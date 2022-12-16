Постановлением Государственного комитета по имуществу № 38 от 28 ноября 2022 г. скорректирована Инструкция о порядке разработки схем землеустройства районов. Соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 43 от 29 мая 2008 г.

Как сообщает Национальный правовой портал изменениями, в частности, предусмотрено:

уточнение основных задач схемы землеустройства, а также принципов, на которых основывается разработка схемы землеустройства;

дополнение перечня работ, выполнение которых входит в разработку схемы землеустройства, подготовкой электронной версии схемы землеустройства и размещением ее на геопортале земельно-информационной системы Республики Беларусь;

корректировка возможного перечня тематических карт;

введение требования о прохождении схемы землеустройства государственной экологической экспертизы.

Схема землеустройства – документ планирования землепользования, определяющий перспективы распределения, использования и охраны земель района

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.