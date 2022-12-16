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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СХЕМ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА РАЙОНОВ
13:32 16.12.2022
Постановлением Государственного комитета по имуществу № 38 от 28 ноября 2022 г. скорректирована Инструкция о порядке разработки схем землеустройства районов. Соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 43 от 29 мая 2008 г.
Как сообщает Национальный правовой портал изменениями, в частности, предусмотрено:
уточнение основных задач схемы землеустройства, а также принципов, на которых основывается разработка схемы землеустройства;
дополнение перечня работ, выполнение которых входит в разработку схемы землеустройства, подготовкой электронной версии схемы землеустройства и размещением ее на геопортале земельно-информационной системы Республики Беларусь;
корректировка возможного перечня тематических карт;
введение требования о прохождении схемы землеустройства государственной экологической экспертизы.
Схема землеустройства – документ планирования землепользования, определяющий перспективы распределения, использования и охраны земель района
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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