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УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СБОРНЫХ КОМАНД БЕЛАРУСИ ПО ВИДАМ СПОРТА
12:35 16.12.2022
Министерство спорта и туризма 30 ноября 2022 года приняло постановление № 53 «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта».
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждена Инструкция, которой установлен порядок формирования национальных и сборных команд Беларуси по видам спорта, включая порядок распределения спортсменов переменных составов национальных команд по видам спорта для прохождения спортивной подготовки в подчиненных Министерству спорта и туризма центрах олимпийской подготовки и центрах олимпийского резерва, подчиненных областным, Минскому городскому исполкомам.
Национальные и сборные команды формируются на основании тенденций развития спорта, спортивных результатов спортсменов, свидетельствующих также о положительной динамике и перспективности.
Составы данных команд ежегодно утверждаются Минспортом. Изменения в них могут вноситься не более одного раза в квартал.
Постановлением также установлена численность сборных команд Беларуси по видам спорта до 5000 единиц, в том числе:
до 3500 единиц – по видам спорта, по которым созданы национальные команды Республики Беларусь по видам спорта;
до 1500 единиц – по видам спорта, по которым не созданы национальные команды Республики Беларусь по видам спорта.
Правовой акт вступает в силу с 17 декабря 2022 г.
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