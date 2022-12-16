|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИДОПИНГОВОГО АГЕНТСТВА
11:16 16.12.2022
Постановлением Министерства спорта и туризма № 51 от 30 ноября 2022 г. утверждена Инструкция, устанавливающая порядок выдачи физическому лицу, осуществляющему допинг-контроль, удостоверения учреждения «Национальное антидопинговое агентство».
Как сообщает Национальный правовой портал, удостоверение – это официальный документ, подтверждающий полномочия лица, осуществляющего допинг-контроль.
Данный документ действителен на территории Беларуси. Он выдается на период выполнения лицом соответствующих полномочий на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного Национальным антидопинговым агентством с этим лицом.
При выдаче удостоверения лицу разъясняется:
перечень полномочий по осуществлению допинг-контроля, которые подтверждаются этим удостоверением;
порядок их реализации.
Инструкцией также определено, в каких случаях в период срока действия соответствующего трудового или гражданско-правового договора лицу выдается новое удостоверение (изменение фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), изменение формы удостоверения, порча удостоверения и др.).
Постановление вступает в силу c 1 июля 2023 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2022
Курсы в банках
на 16.12.2022
Конвертация в банках
на 16.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте