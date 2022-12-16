Постановлением Министерства спорта и туризма № 51 от 30 ноября 2022 г. утверждена Инструкция, устанавливающая порядок выдачи физическому лицу, осуществляющему допинг-контроль, удостоверения учреждения «Национальное антидопинговое агентство».

Как сообщает Национальный правовой портал, удостоверение – это официальный документ, подтверждающий полномочия лица, осуществляющего допинг-контроль.

Данный документ действителен на территории Беларуси. Он выдается на период выполнения лицом соответствующих полномочий на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного Национальным антидопинговым агентством с этим лицом.

При выдаче удостоверения лицу разъясняется:

перечень полномочий по осуществлению допинг-контроля, которые подтверждаются этим удостоверением;

порядок их реализации.

Инструкцией также определено, в каких случаях в период срока действия соответствующего трудового или гражданско-правового договора лицу выдается новое удостоверение (изменение фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), изменение формы удостоверения, порча удостоверения и др.).

Постановление вступает в силу c 1 июля 2023 г.