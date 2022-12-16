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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО ЭМБАРГО НА ИМПОРТ ПРОДТОВАРОВ ИЗ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ» СТРАН


10:21 16.12.2022

Постановлением Совмина № 865 от 14 декабря 2022 года на полгода продлен запрет на импорт продовольственных товаров из «недружественных» стран.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, запрет продлен до 30 июня 2023 года включительно.

Кроме того, Совмин ограничил перечень запрещенной овощей и фруктов до картофеля (за исключением молодого и семян), репчатого лука, свежей белокочанной капусты, свежей моркови, столовой свеклы, орехов и яблок (за исключением яблок, ввозимых с 1 января по 30 июня).

Эмбарго распространяется на ввоз продовольствия из стран Европейского союза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии, Сербии и Лихтенштейна.
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