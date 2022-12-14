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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ НАНИМАТЕЛЕЙ


10:28 15.12.2022

Сегодня на Национальном правовом портале опубликован закон от 12 декабря 2022 г. № 225-З «Об объединениях нанимателей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, закон, в котором насчитывается 24 статьи, определят порядок создания объединений нанимателей, их правовое положение и принципы деятельности, права и обязанности, а также права и обязанности их членов.

Действие закона распространяется на нанимателей и их объединения, осуществляющие деятельность в Беларуси.

В соответствии с национальным законодательством объединения нанимателей, наряду с госорганами и профсоюзами, выступают стороной системы социального партнерства.

Основанная на принципе трехстороннего представительства (трипартизма) система социального партнерства является эффективным механизмом координации действий сторон при разработке и реализации социально-экономической политики государства и играет ключевую роль в предотвращении социальных конфликтов.

Принятие закона направлено на развитие в стране института объединений нанимателей как субъектов социального партнерства.

Согласно закону, объединения нанимателей создаются и действуют в целях представительства, защиты прав и законных интересов нанимателей и их объединений в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, а также реализации возложенных на них задач.

Закон не предусматривает появление в правовом поле новой организационно-правовой формы юридического лица. Как и до его принятия, некоммерческие организации, претендующие на роль объединений нанимателей, будут образовываться в форме ассоциаций (союзов) юридических лиц.

Для указанных ассоциаций (союзов) изменения в части вопросов регистрации, формирования и распоряжения имуществом, порядка осуществления предпринимательской деятельности Законом не предусматриваются.

Закрепляются специальные нормы, направленные на усиление роли нанимателей в системе социального партнерства.

Так, предусматривается, что объединения нанимателей должны иметь определенный статус, которым подтверждается уровень соответствующего объединения нанимателей. Согласно Закону, он, может быть, республиканскими или территориальными, а те, в свою очередь, областными, районными и городскими.

Для приобретения объединениями нанимателей полномочий как одной из сторон социального партнерства, они должны быть включены в Реестр объединений нанимателей.

Реестр будет содержать перечень действующих в Беларуси объединений нанимателей с указанием их статуса. Включение в Реестр будет осуществляться на основании заявления.

Формирование, ведение и организационно-методологическое обеспечение создания Реестра будет осуществлять Министерство труда и социальной защиты.

В целях создания условий для координации деятельности объединений нанимателей в системе социального партнерства предусматривается определение наиболее представительного объединения нанимателей и вводится понятие «Конфедерация нанимателей Республики Беларусь».

Конфедерация будет выступать основным партнером от стороны нанимателей для Правительства Республики Беларусь и Федерации профсоюзов Беларусь, в том числе при заключении генерального соглашения.

Полномочиями Конфедерации наделяется республиканское объединение нанимателей, в состав которого входит более половины из числа действующих республиканских объединений нанимателей.

Решение о признании соответствующего республиканского объединения нанимателей Конфедерацией, а также отмена указанного решения будет осуществляться Министерством труда и социальной защиты.

Свою деятельность объединения нанимателей должны осуществлять на основании своих уставов.

Устав объединения нанимателей, кроме сведений, определенных статьями 48 и 122 Гражданского кодекса Республики Беларусь, должен содержать:

информацию о статусе объединения нанимателей и о территории, в пределах которой оно осуществляет деятельность;

при необходимости – информацию об отраслевой принадлежности объединения нанимателей;

цели и задачи;

условия и порядок приема в члены и прекращения членства;

права и обязанности членов.

Закон вступает в силу через год после официального опубликования (за исключением отдельных положений).
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