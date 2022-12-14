В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси рассказали об основных нововведениях подписанного 8 декабря закона № 222-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

Как сообщается на сайте НЦПИ, правовой акт разработан в целях повышения качества и оперативности оказания жилищно-коммунальных услуг и выполнения работ по благоустройству с учетом практики оказания этих услуг (выполнения работ).

Статьей 1 закона вносятся изменения в закон «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг Республики Беларусь» в части уточнения порядка подтверждения объемов и качества оказанных жилищно-коммунальных услуг в зависимости от способа управления общим имуществом совместного домовладения.

Кроме того, законом расширен перечень организаций, которые могут осуществлять подтверждение объемов и качества жилищно-коммунальных услуг. Такими организациями наряду с местными исполнительными и распорядительными органами могут выступать:

организации собственников;

участники совместного домовладения;

уполномоченные лица по управлению общим имуществом совместного домовладения;

государственные организации, хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат административно-территориальным единицам, назначаемые местными исполнительными и распорядительными органами.

До принятия закона право на подтверждение объемов и качества жилищно-коммунальных услуг было предоставлено местным исполнительным и распорядительным органам или государственным заказчикам в сфере жилищно-коммунального хозяйства посредством принятия соответствующих решений местных исполнительных и распорядительных органов

Также исключается возможность подтверждения объемов и качества жилищно-коммунальных услуг исполнителями этих услуг.

Назначение исполнителей для оказания жилищно-коммунальных услуг и выполнения работ по благоустройству

Законом предусмотрена временная норма в части предоставления права городским (городов областного подчинения), районным исполнительным комитетам, местным администрациям районов в Минске своими решениями назначать исполнителей для оказания жилищно-коммунальных услуг и выполнения работ по благоустройству вне зависимости от источников финансирования этих услуг и работ. Срок действия указанной нормы – с 25 декабря 2022 г. до 24 декабря 2024 г.

Указанное право распространяется на следующие услуги и работы:

техническое обслуживание;

санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома;

техническое обслуживание лифта;

дополнительные жилищно-коммунальные услуги (перечень утвержден постановлением Совета министров от 27.01.2009 № 99 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг»);

капитальный ремонт (отдельно по разработке проектной документации и строительно-монтажным работам);

строительно-монтажные работы по текущему ремонту;

обращение с твердыми коммунальными отходами;

работы на придомовых территориях многоквартирных жилых домов и по объектам внешнего благоустройства населенных пунктов, расположенным на землях общего пользования.

При этом в случае необходимости выполнения работ по объектам внешнего благоустройства, расположенным на землях общего пользования на территории нескольких районов Минска, право на назначение исполнителей таких работ предоставлено Минскому горисполкому.

Исполнители указанных работ и услуг, по предусмотренному законом механизму, будут назначаться из числа организаций, имущество которых находится в коммунальной собственности, и хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь (с согласия совета директоров (наблюдательного совета) этих обществ) и (или) ее административно-территориальным единицам.

Предпосылками принятия такого решения явилась эффективная практика реализации указа от 22 декабря 2020 г. № 478 «О закупках в жилищно-коммунальном хозяйстве», предусматривающая предоставление местным исполнительным и распорядительным органам аналогичных прав на территориях малых и средних населенных пунктов (т.е. за исключением территорий областных центров и Минска). При этом указанное право не распространялось на услуги по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда, а также работы по текущему и капитальному ремонту объектов благоустройства.

Реализация указа № 478 позволила оперативно реагировать на претензии граждан и своевременно принимать необходимые меры в сфере жилищно-коммунального хозяйства без излишних временных и материальных затрат на проведение конкурсных процедур, в связи с чем Законом данный механизм распространен на все населенные пункты республики и дополнительно охватил услуги по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда и объектов благоустройства.

Одновременно следует отметить, что законом предоставлено право назначения исполнителей, а не обязанность, и в случае принятия решения местными исполнительными и распорядительными органами оказания услуг и выполнения работ на конкурентной основе выбор исполнителя осуществляется согласно законодательству – в соответствии с законом от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» или положением о порядке проведения конкурсов на оказание жилищно-коммунальных услуг (выполнение работ), предоставляемых на конкурентной основе, утвержденным постановлением Совета министров от 2 декабря 2019 г. № 826 (в зависимости от источников финансирования).