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НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ УВЕЛИЧАТСЯ
17:07 14.12.2022
Нормативы расходов на обучение в школах и детсадах увеличатся в 2023 году. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 861 от 9 декабря 2022 года.
Как сообщает Telegram-канал Министерства образования, норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося на 2023 год в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах и поселках городского типа, составит Br2645,16 в год (ранее - Br2257,07), в сельских населенных пунктах - Br6058,42 в год (ранее - Br5154,79).
Помимо этого, вырастет норма финансирования для детсадов с Br2723,84 в год на ребенка до Br3277,61, в сельских детских садах - до Br4368,29.
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