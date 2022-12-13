Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект «О проекте Кодекса гражданского судопроизводства Республики Беларусь».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, законопроектом предлагается новая редакция закона «О конституционном судопроизводстве», а также для обеспечения реализации обновленных его норм предлагается внести изменения в ряд иных законов.

Основные новеллы, предлагаемые законопроектом, обусловлены обновленными положениями части восьмой статьи 100, статьи 112, части второй статьи 115, статьи 116-1 Конституции Республики Беларусь.

Так, с учетом предоставленных Конституционному суду Республики Беларусь новых конституционных полномочий законопроектом определяется порядок осуществления судопроизводства по соответствующим категориям дел. Кроме того, закрепляются особенности рассмотрения конституционных жалоб граждан на нарушения их конституционных прав и свобод законами, примененными в конкретном деле, а также запросов судов общей юрисдикции о проверке конституционности нормативных правовых актов, подлежащих применению при рассмотрении судами конкретных дел.

Законопроектом также совершенствуются формы обращения в Конституционный суд (предусматривается возможность подачи обращения в электронной форме в виде электронного документа), изменяются подходы к порядку возбуждения производства по делу (устанавливается, что отдельные категории дел могут быть приняты к производству определением председателя Конституционного суда, т.е. без возбуждения производства по делу), уточняются сроки рассмотрения и разрешения дел в зависимости от их категории, закрепляется равная юридическая сила заключений и решений Конституционного суда (они являются окончательными, обжалованию и опротестованию не подлежат).

В связи с закреплением в Конституции прямого доступа граждан к конституционному правосудию посредством введения института конституционной жалобы, подаваемой непосредственно в Конституционный суд (абзац второй части пятой статьи 116-1 Конституции), из Закона Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве» исключаются положения об инициативных обращениях, т.е. обращениях граждан к уполномоченным органам с инициативой о внесении в Конституционный суд предложения о проверке конституционного нормативного правового акта. При этом четко прописывается механизм подачи и рассмотрения конституционной жалобы Конституционным судом.