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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО ТРЕБОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ЗАСТРОЙЩИКА


12:10 14.12.2022

Министерством архитектуры и строительства 15 ноября принято постановление № 93 «Об установлении требований к составу, содержанию и форме паспорта застройщика».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждено Положение о составе и содержании паспорта застройщика.

Под паспортом застройщика понимается документ, содержащий характеристику земельного участка, параметры его застройки и использования.

В паспорт застройщика включаются сведения обо всех градостроительных, природных, экологических, гигиенических и иных характеристиках и обременениях на земельный участок.

Данный паспорт состоит из:

комплекта чертежей, который включает:

ситуационную схему размещения земельного участка;

схему планировочной организации земельного участка;

схему инженерно-технического обеспечения земельного участка;

пояснительной записки, которая содержит:

титульный лист с кадастровым номером земельного участка;

копию документа, удостоверяющего право на земельный участок;

лист согласований;

фотофиксацию места расположения земельного участка;

требования к застройке земельного участка.

Также постановлением № 93 установлена форма паспорта застройщика для возведения, реконструкции одноквартирного жилого дома и (или) нежилых капитальных построек пятого класса сложности на земельном участке, предоставленном для строительства и (или) обслуживания одноквартирного жилого дома.

Постановление вступает в силу с 15 декабря 2022 г.
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