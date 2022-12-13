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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО ТРЕБОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ЗАСТРОЙЩИКА
12:10 14.12.2022
Министерством архитектуры и строительства 15 ноября принято постановление № 93 «Об установлении требований к составу, содержанию и форме паспорта застройщика».
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждено Положение о составе и содержании паспорта застройщика.
Под паспортом застройщика понимается документ, содержащий характеристику земельного участка, параметры его застройки и использования.
В паспорт застройщика включаются сведения обо всех градостроительных, природных, экологических, гигиенических и иных характеристиках и обременениях на земельный участок.
Данный паспорт состоит из:
комплекта чертежей, который включает:
ситуационную схему размещения земельного участка;
схему планировочной организации земельного участка;
схему инженерно-технического обеспечения земельного участка;
пояснительной записки, которая содержит:
титульный лист с кадастровым номером земельного участка;
копию документа, удостоверяющего право на земельный участок;
лист согласований;
фотофиксацию места расположения земельного участка;
требования к застройке земельного участка.
Также постановлением № 93 установлена форма паспорта застройщика для возведения, реконструкции одноквартирного жилого дома и (или) нежилых капитальных построек пятого класса сложности на земельном участке, предоставленном для строительства и (или) обслуживания одноквартирного жилого дома.
Постановление вступает в силу с 15 декабря 2022 г.
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