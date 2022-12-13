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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА СТРОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА


11:06 14.12.2022

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 66 от 30 июня 2022 г. утверждена Инструкция о порядке определения вида строительной деятельности и наименования объекта строительства.

Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией установлен порядок:

отнесения работ к таким видам строительной деятельности, как:

возведение объекта строительства;

реконструкция объекта строительства;

модернизация объекта строительства;

техническая модернизация объекта строительства;

капитальный ремонт объекта строительства;

определения наименования объектов строительства.

Согласно инструкции, работы к перечисленным видам строительной деятельности относит заказчик совместно с разработчиком проектной документации (при необходимости его привлечения).

Вид строительной деятельности определяется на основании квалификационных признаков.

Указанные виды строительной деятельности не могут осуществляться одновременно на одном объекте строительства в рамках одной проектной документации.

Чтобы установить вид строительной деятельности:

определяются виды работ, которые должны быть выполнены на объекте;

квалифицируются работы по видам строительной деятельности;

определяется вид строительной деятельности с учетом принципа поглощения реконструкцией модернизации, модернизацией капитального ремонта, а также того, что при модернизации могут выполняться сопутствующие работы по капитальному и текущему ремонту.

Что касается наименования объектов строительства, то оно должно состоять из следующих частей:

вид строительства;

наименование объекта строительства с учетом общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации от 28 декабря 2012 г. № 83, назначения капитального строения;

адрес с указанием наименования района, населенного пункта, улицы и номера здания, сооружения (в случае наличия), иные данные, указывающие на местоположение, в целях идентификации капитального строения;

очередь строительства (при наличии).

Если производится реконструкция с изменением функционального назначения капитального строения, то в наименовании объектов строительства должно указываться действующее функциональное назначение здания и назначение после проведения реконструкции.

Постановление вступает в силу с 15 декабря 2022 г.
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