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ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН


09:56 14.12.2022

Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, закон направлен на реализацию директивы от 6 октября 2022 года № 10 "О недопустимости роста цен" и призван обеспечить защиту интересов граждан, а также поставку на внутренний потребительский рынок товаров по экономически обоснованным ценам.

В этих целях предусматривается установление административной ответственности за неуказание в товарных документах сведений, связанных с формированием цен на потребительские товары, либо указание неполной или недостоверной информации.

За данные нарушения будет применяться штраф в размере до 20 базовых величин (Br640), а для субъектов хозяйствования - до 10% суммы денежной оценки хозяйственной операции, отраженной в товарных документах.
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