Приказом Оперативно-аналитического центра № 18 от 6 декабря 2022 г. 9 в новой редакции излагается Положение о порядке создания и функционирования личных электронных кабинетов.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определен порядок создания и функционирования личных электронных кабинетов: граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, которым выдан документ, удостоверяющий личность; юридических лиц, зарегистрированных на территории Беларуси.

Создает такие кабинеты Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ) на базе единого портала электронных услуг. Они представляют собой веб-интерфейсы доступа пользователей к общегосударственной автоматизированной информационной системе (ОАИС), которые позволяют использовать ее функциональные возможности.

Посредством личных кабинетов можно:

заказывать и получать электронные услуги через межведомственные информационные системы;

подавать (отзывать) заявления об осуществлении админпроцедур, получать административные решения (уведомления о принятых административных решениях) и подавать (отзывать) административные жалобы в электронной форме;формировать и хранить сведения об оказанных электронных услугах, уведомления о принятых административных решениях в электронной форме, а также о действиях пользователя при использовании личного кабинета;

направлять (получать) электронные документы, электронные сообщения, справки, извещения, уведомления и иную информацию в электронной форме.

Также Положением определено, какие сведения ежедневно получает НЦЭУ для обеспечения создания, функционирования и деактивации личных кабинетов в соответствии с договором (соглашением):

из регистра населения по электронным запросам;

из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в отношении юридических лиц;

из иных информационных ресурсов (систем).

Приказ вступает в силу с 14 декабря 2022 г.