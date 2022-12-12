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СОВМИН УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

13:09 13.12.2022 Постановлением Совета министров № 863 от 9 декабря 2022 г. совершенствуется порядок формирования стоимости работ по содержанию (эксплуатации) объектов улично-дорожной сети населенных пунктов. Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждено Положение, которым определен порядок формирования стоимости указанных работ, финансируемых полностью или частично за счет средств местных бюджетов, при: назначении местными исполнительными и распорядительными органами исполнителей таких работ без проведения процедур закупок, предусмотренных законодательством о закупках; формировании цены предложения при участии в процедурах государственных закупок работ по содержанию улично-дорожной сети (УДС). Под содержанием (эксплуатацией) объектов УДС населенных пунктов понимается деятельность, связанная с выполнением работ по поддержанию в надлежащем санитарном, техническом состоянии улиц населенного пункта и расположенных в их границах инженерных сооружений, элементов внешнего благоустройства, инженерных коммуникаций (сетей) Согласно Положению, в стоимость единицы работы по содержанию УДС входят: плановые затраты на единицу работы по содержанию УДС; плановая сумма прибыли, определяемая исходя из предельного максимального норматива рентабельности в размере 10 %. Местным исполнительным и распорядительным органам поручено принять меры по реализации правового акта. Разъяснять вопросы применения постановления № 863 уполномочено Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.